H JTI υποστηρίζει το Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2018

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Japan Foundation και με την ευγενική υποστήριξη της εταιρίας JT International Hellas, διοργανώνει Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου από τις 15 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2018 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Το Φεστιβάλ-αφιέρωμα στην μουσική, έχει θέμα «The Power of Music», περιλαμβάνει τέσσερεις διακεκριμένες ταινίες σε πρώτη προβολή στην Ελλάδα (στα ιαπωνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους) και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «Περιοδεύοντος Φεστιβάλ Ιαπωνικών Ταινιών» του Japan Foundation.

Η αυλαία των προβολών ανοίγει την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου με την ταινία «Have a Song on your Lips» του Takahiro MIKI. Στη συνέχεια, από τις 16 έως τις 18 Φεβρουαρίου, πρόκειται να προβληθούν οι ταινίες «MAESTRO!», «“A Band Rabbit” and a Boy» και «Abraxas».

Ελάτε όλοι στη γιορτή του Ιαπωνικού Κινηματογράφου με την οικογένεια και τους φίλους σας!

Διάρκεια: Πέμπτη 15 έως Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

Χώρος : Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος)

Τιμή εισιτηρίου : 3 € ανά προβολή

Έκδοση εισιτηρίων

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Τηλ. 210 341 8579, Δευ.-Παρ. 11:00 – 14:00, www.mcf.gr

Πληροφορίες

Πρεσβεία της Ιαπωνίας – Πολιτιστικό Τμήμα

Τηλ. 210 670 9901, e-mail: cultural@at.mofa.go.jp

www.gr.emb-japan.go.jp

www.facebook.com/EmbassyofJapaninGreece

< ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ >

Πέμπτη 15/2/2018

19:30 Have a Song on Your Lips (2015, 132’)

Παρασκευή 16/2/2018

19:00 MAESTRO! (2015, 129’)

21:30 “A Band Rabbit” and a Boy (2013/97’)

Σάββατο 17/2/2018

19:00 Abraxas (2010/113’)

21:00 Have a Song on Your Lips (2015/132’)

Κυριακή 18/2/2018

19:00 MAESTRO! (2015/129’)

21:30 Abraxas (2010/113’)

«The Power of Music!»

«Η Δύναμη της Μουσικής!»… Μια απλή κοινότυπη φράση;

Ποιος όμως μπορεί να φανταστεί τον κόσμο μας χωρίς Μουσική;

Η μουσική βρίσκεται παντού, συνυφασμένη με κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής.

Οι τέσσερεις ταινίες του αφιερώματος επικεντρώνονται στην απίστευτη δύναμη και επιρροή της μουσικής πάνω στους ανθρώπους.

Οι πρωταγωνιστές διαφόρων ηλικιών, ζουν σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλονται στη σύγχρονη Ιαπωνία. Μέσα από τις περιπέτειές τους, είτε ανακαλύπτουν ξανά τον χαμένο τους εαυτό, είτε εμβαθύνουν στις σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω τους, αντλώντας πάντα δύναμη και θάρρος από τη μουσική.

Ελπίζουμε μέσα από το αφιέρωμα «The Power of Music!», οι θεατές να έρθουν πιο κοντά στον ιαπωνικό πολιτισμό, καθώς και να αισθανθούν την απεριόριστη Δύναμη της Μουσικής.

<ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ>

Have a Song on Your Lips(Kuchibiru ni uta wo)(2015, 132’)

Σκηνοθεσία: Takuji Suzuki

Πρωταγωνιστούν:

Yui Aragaki, Fumino Kimura, Kenta Kiritani

©2013 「Have a Song on Your Lips」 Film’s Partners/

2008 Eiichi Nakata/ Shogakkan

Στη συγκινητική αυτή ταινία, παρακολουθούμε μια δασκάλα και τους μαθητές της σε ένα απομονωμένο νησί, να παραμερίζουν τα προβλήματα τους και να διοχετεύουν όλη τους την ενέργεια σε ένα διαγωνισμό χορωδίας. Κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος του Eiichi Nakata, εμπνευσμένη από ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Miki Takahiro (Girl in the Sunny Place).

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η όμορφη πιανίστρια Yuri Kashiwagi (Yui Aragaki), μετά το διορισμός της ως αναπληρώτρια καθηγήτρια και σύμβουλος χορωδίας Γυμνασίου, επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τα νησιά Goto (Ν. Nagasaki). Αν και αποφεύγει να παίξει πιάνο για τους μαθητές της, αναλαμβάνει να οδηγήσει την μικτή χορωδία του σχολείου σε ένα διαγωνισμό. Με τον καιρό η Yuri καταλαβαίνει ότι αυτά τα λαμπρά 15-χρονα έχουν κρυφά μυστικά και η χορωδία τους προσφέρει ελευθερία έκφρασης.

MAESTRO! (2015, 129’) Σκηνοθεσία: Shotaro KOBAYASHI Πρωταγωνιστούν:

Tori MATSUZAKA, Miwa, Toshiyuki NISHIDA

©2015「Maestro!」Film’s Partners/AKIRA SASO/FUTABASHA

O Shotaro Kobayashi, σκηνοθέτης της διεθνώς αναγνωρισμένης ταινίας KAASAN MOM’S LIFE, μεταφέρει στην κινηματογραφική οθόνη το manga του Akira Saso με θέμα την ιστορία μιας ορχήστρας. Μια κοινωνική ταινία με κωμικά στοιχεία και πολύ μουσική, όπου συμμετέχουν ο παγκοσμίου φήμης μαέστρος Yutaka Sado και ο πιανίστας Nobuyuki Tsujii.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Μια ετερόκλητη ομάδα μουσικών, με πρώτο βιολί τον νεαρό Kosaka (Tori Matsuzaka) και μαέστρο τον ατίθασο και μυστηριώδη Tendo (Toshiyuki Nishida), καταφέρνει να ξαναδώσει στην ορχήστρα της την αίγλη του παρελθόντος. Κατά την επανεμφάνιση τους στη σκηνή, ο Tendo αποκαλύπτει ένα «μυστικό» δικής του επινόησης και η ορχήστρα παίζει θεσπέσια μουσική.

«A Band Rabbit» and a Boy(Gakutai no usagi) (2013, 97’)

Σκηνοθεσία: Takuji Suzuki

Πρωταγωνιστούν:

Kosei Kawasaki, Masaru Miyazaki, Maho Yamada

© «A Band Rabbit» and a Boy Film Partners

Μια νεανική δραματική ταινία σε σκηνοθεσία του Takuji Suzuki, βασισμένη στο διήγημα The Wife of Gegege του Kei Nakazawa, που προβάλει τη βαθειά αφοσίωση μαθητών γυμνασίου στη μουσική μιας μπάντας χάλκινων οργάνων. Η ακρόαση των παιδιών-ηθοποιών έγινε στην πόλη Hamamatsu (Ν. Shizuoka) όπου και διαδραματίζεται η ταινία.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο ντροπαλός πρωτοετής μαθητής Γυμνασίου Katsuhisa (Kosei Kawasaki), εύκολος στόχος εκφοβισμού, δυσκολεύεται με τον σχολικό κανονισμό υποχρεωτικής συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Ωστόσο, ένα παράξενο κουνέλι (Maho Yamada) τον οδηγεί στην αίθουσα όπου γίνονται οι πρόβες της μπάντας χάλκινων οργάνων και, κατά κάποιον τρόπο, γίνεται μέλος. Διστακτικός και ανήσυχος στην αρχή, «παραδίδεται» τελικά, στη μαγεία της μουσικής.

Abraxas (Aburakusasu no matsuri) (2010/113’)

Σκηνοθεσία: Naoki Kato

©ABRAXAS partners

Πρωταγωνιστούν:

Suneohair, Rie Tomosaka, Manami Honjo, Ryota Murai,

Kaoru Kobayashi

Μια ανθρώπινη κοινωνική ταινία βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Genyu Sokyu, βουδιστή μοναχού που έχει τιμηθεί με το βραβείο Akutagawa. Αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Naoki Kato, απόφοιτου της σχολής Film and New Media του Πανεπιστημίου Τεχνών του Tokyo όπου σπούδασε σκηνοθεσία υπό τους Kiyoshi Kurosawa και Takeshi Kitano. Η ταινία προβλήθηκε στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Sundance το 2011.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο μοναχός Jonen (Suneohair) παλεύει με τη κατάθλιψη και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι μόνο η μουσική που λατρεύει μπορεί να τον λυτρώσει. Στην ένθερμη προσπάθεια του να οργανώσει μια τοπική συναυλία, βρίσκεται με κάποιους αντιμέτωπος…

Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια