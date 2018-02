«Τοπία του Ασυνείδητου» της Μάγδας Αποστόλου στην Gallery Art Πρίσμα

Η Gallery Art Πρίσμα εγκαινιάζει την Παρασκευή 2 Μαρτίου στις 20.00 την ατομική έκθεση της ΜΑΓΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

»Τοπία του Ασυνείδητου», έτσι χαρακτηρίζει η ζωγράφος τη νέα της εικαστική διαδρομή.

Διαχρονικό θέμα από τις απαρχές της ζωγραφικής »η θάλασσα», μεγάλοι θαλασσογράφοι, σχολή του Μονάχου, αλλά και σύγχρονοι καλλιτέχνες εραστές του εικαστικού αυτού υποκειμένου.

H ζωγράφος αναφέρει για τη δουλειά της : «Η θάλασσα για μένα εκπροσωπεί τη μητέρα όλων των έμβιων όντων. Συνδέεται με την αρχή της ζωής στη γη ,την αφετηρία της εξέλιξης των ειδών και την κατάσταση πριν από τη γέννηση . Αποτελεί αφορμή για γαλήνεμα ή αναστάτωση ενώ ταυτόχρονα προκαλεί θαυμασμό. Είναι η αφορμή για να δώσω σχήμα στα δικά μου εσωτερικά τοπία».

Η κριτικός και ιστορικός τέχνης ΗΡΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ προλογίζοντας το κατάλογο της έκθεσης της ΜΑΓΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ γράφει: «Στους καμβάδες της ΜΑΓΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ η θάλασσα απεικονίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλέσει το θεατή να αποκρυπτογραφήσει τα μηνύματα που πηγάζουν από το ασυνείδητο. Ο φόβος, η γαλήνη, ο θυμός, η περισυλλογή , η ένταση, το μυστήριο, η απειλή, η αμφιβολία, το δέος, παίρνουν τη μορφή μιας θάλασσας που άλλοτε μοιάζει με μικρή λίμνη, και άλλοτε είναι ανοικτή και μεγάλη σαν ωκεανός. Δεν είναι παρά οι εσωτερικές εικόνες του ψυχισμού της ζωγράφου που θέλουν να επικοινωνήσουν με αυτές του θεατή, δίνοντας το έναυσμα για πολλές σκέψεις και συνειρμούς που προκαλούν έντονα συναισθήματα. H ζωγράφος δημιουργεί έργα με μικτές τεχνικές , ακρυλικά, λάδια και επικολλήσεις (χαρτιά και υφάσματα). Οι υφές των υλικών που χρησιμοποιεί , οι πινελιές ,τα σταξίματα, τα χρώματα και οι φόρμες, συγκινούν το θεατή και τον αφήνουν ελεύθερο να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του και να δώσει τη δική του ερμηνεία στο κάθε έργο.»

Η κριτικός και ιστορικός τέχνης ΗΡΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ καταλήγει στον κατάλογο της έκθεσης : «Η ΜΑΓΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ δεν παρατηρεί τα συναισθήματά της για να τα εκλογικεύσει, αλλά τα ζει αποδίδοντάς τα ταυτόχρονα με σχήμα και με χρώμα. Πρόκειται λοιπόν , για την τέχνη της ζωής που γίνεται την ίδια στιγμή και τέχνη, και που σαν την θάλασσα , κρύβει φουρτούνες και μυστικά που αποκτούν φωνή για να γεννήσουν νέα πνευματικά μονοπάτια.»

Βιογραφικό της ζωγράφου Μάγδας Αποστόλου:

Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης(1993-1998) με καθηγητή τον Βαγγέλη Δημητρέα. Το 1996 φοίτησε για ένα χρόνο στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βαρκελώνης με καθηγητή τον Joaquim Chancho. Έργο της έχει συμπεριληφθεί στο σχολικό βιβλίο της Βιολογίας της Α΄ Γυμνασίου. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2018 «Τοπία του ασυνείδητου» , γκαλερί artΠρίσμα, Πειραιάς

2001 «Αέναες φόρμες», αίθουσα τέχνης Μετόπη ,Αθήνα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2017 Την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν | Blank Wall Gallery, Αθήνα

2017 “THINK OF ME” – AQUA GALLERY- Σαντορίνη

2017 “ART begins at the end of your comfort ZONE”, ArtZone42 Gallery,Αθήνα

2017 80+1 Χρόνια απουσίας | Λόρκα, Dépôt Art gallery , Αθήνα

2016 «Μέθεξις», Dépôt Art gallery , Αθήνα

2016 IndepART, The Image gallery, Αθήνα

2016 «Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ», Φωκίωνος Νέγρη 16, συλλογή Σωτήρης Φέλιος, Αθήνα

2016 « Ο ΗΧΟΣ ΣΕ Α4», Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο , Βόλος

2016 “stand up for”-The Loft- Αθήνα

2015 «Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» (διαδικτυακή έκθεση)

2015 « Ο ΗΧΟΣ ΣΕ Α4», Μύλος του παπά, Λάρισα

2015 artAz, «SURPRISE VI», Αθήνα

2015 24η Έκθεση Έργων Τέχνης και Λόγου, Κέντρο Τεχνών- Πάρκο Ελευθερίας, Αθήνα

2014 artAz, «SURPRISE V», Αθήνα

2013 ‘RES EXTENSA’ – Primo Piano Livingallery, Λέτσε, Ιταλία

2012 Salon Des Artistes Independants – Crand Palais, Παρίσι

2011 3η Πανελλήνια Έκθεση της ΕΚΚΜΜΕ, Πολυχώρος «Απόλλων», Πειραιάς

2008 Έκθεση εργαστηρίων τέχνης Δήμου Καρδίτσας

2006 Φεστιβάλ «δια-ροές», σταθμός του μετρό «Άγιος Αντώνιος».

2002 Έκθεση Νέων Καλλιτεχνών-Τεχνόπολις, Γκάζι.

1999 Πολιτιστικό κέντρο Μπενετάτου-Ψυχικό, Αθήνα

1998 «Μέρες έκφρασης και Δημιουργίας»-ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Θες/νίκη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 20:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Επιμέλεια έκθεσης: Νατάσα Θωμάκου

Κείμενο: Ήρα Παπαποστόλου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Λαζάρου

Facebook link: https://www.facebook.com/events/183329688940255

Gallery Art Πρίσμα, Κουντουριώτου 187, Πειραιάς

τηλ. 2104296790

e mail: artprisma@hotmail.com

website: www.galleryartprisma.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Τρίτη / Πέμπτη / Παρασκευή 10:30 – 15:00 & 18:00 – 21:00

Τετάρτη / Σάββατο: 10:30 – 15:00

