Τεράστιες ουρές σε αεροδρόμια των ΗΠΑ -«Έπεσε» το σύστημα ελέγχου διαβατηρίων [εικόνα & βίντεο]

Εκατοντάδες ταξιδιώτες που επέστρεφαν στις ΗΠΑ μετά τις γιορτές ταλαιπωρήθηκαν όταν σε αρκετά αεροδρόμια «έπεσαν» το σύστημα των γραφείων μετανάστευσης.

Ουρές αρκετών μέτρων σχηματίστηκαν σε πολλά αεροδρόμια, καθώς γινόταν σε ρυθμούς… χελώνας ο έλεγχος των διαβατηρίων και οι επιβάτες έκαναν οργισμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε έπειτα από περίπου δύο ώρες.

Η αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το σύστημα δέχθηκε κάποιου είδους επίθεση.

Day 1 of 2018 in America. The entire #JFKAirport customs system is down. pic.twitter.com/LxaKT6wYEX

— Phineas James (@PhineasJFR) January 2, 2018