Πώς το Ματωμένο Φεγγάρι του 1504 «βοήθησε» τον Κολόμβο να κατακτήσει την Αμερική

Πολλοί θα είναι εκείνοι που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το «Σούπερ Μπλε Ματωμένο Φεγγάρι», ένα μοναδικό φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται κάθε 150 χρόνια.

Όπως μας εξηγεί η NASA, μπλε ματωμένο φεγγάρι έχουμε ουσιαστικά όταν συνδυάζονται τρία διαφορετικά σεληνιακά φαινόμενα.

Πρόκειται, δηλαδή, πρώτον για τον συνδυασμό του μπλε φεγγαριού (blue moon) δηλαδή της 2ης πανσελήνου μέσα στον ίδιο μήνα, δεύτερον μίας έκλειψης που θα φέρει τη Γη ανάμεσα στον Ήλιο και Σελήνη και τρίτον του γεγονότος πως το φεγγάρι θα βρεθεί στο πιο κοντινό της σημείο με τον πλανήτη, με αποτέλεσμα να φαίνεται κατά 10-15% πιο μεγάλο και πιο φωτεινό (supermoon).

Ωστόσο, πως θα ήταν τα πράγματα αν ερχόταν ένας άγνωστος και σου έλεγε πως έχει άμεση επαφή με τον δημιουργό του φεγγαριού, προβλέποντας μάλιστα τι θα γίνει πριν απ΄όλους;

Αυτό συνέβη το 1504, όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος εκμεταλλεύτηκε τις γνώσεις του στην αστροφυσική «τρομάζοντας» τους ιθαγενείς της Αμερικής, γεγονός που τον βοήθησε στην συνέχεια να κατακτήσει και τις Αμερικάνικες αποικίες.

Τι συνέβη το 1504

Το περιστατικό συνέβη στην σημερινή Τζαμάικα, όταν ο Ισπανός εξερευνητής Χριστόφορος Κολόμβος εξαπάτησε τους ιθαγενείς εκεί, λέγοντας τους ψέμματα και κατά συνέπεια αλλάζοντας την ροή της ιστορίας μία για πάντα, σύμφωνα με τον Ντάνκαν Στιλ στο βιβλίο του «Eclipse: The Celestial Phenomenon that Changed the Course of History» (Έκλειψη: Το Ουράνιο Φαινόμενο που Άλλαξε τον Ρου της Ιστορίας).

Ο Κολόμβος, λοιπόν, το 1503 ταξίδευε για τέταρτη φορά στην Αμερική. Ωστόσο μία επιδημία από ξυλοφάγα έντομα κατέστρεψαν τα δύο από τα τέσσερα πλοία του, αναγκάζοντάς τον να αγκυροβολήσει με τον στρατό του σε ένα νησί της Καραϊβικής που κατοικούσε ο γηγενής λαός Αραγουάκ.

Στην αρχή ο Κολόμβος ήταν ευπρόσδεκτος από τους ιθαγενείς, ωστόσο μετά από έξι μήνες ο αρχηγός των Αραγουάκ άρχισε να ενοχλείται από την παρουσία τους.

Από την πλευρά τους, οι άντρες του Κολόμβου είχαν ακριβώς την ίδια στάση ως προς τους ιθαγενείς με αποτέλεσμα μία νύχτα να σκοτώσουν μερικούς από αυτούς και να τους κλέψουν το φαγητό. Οι σχέσεις μεταξύ των Ισπανών και των ιθαγενών κρέμονταν απο μία κλωστή, με αποτέλεσμα ο Κολόμβος να σκαρφιστεί κάτι ιδιοφυές για να διατηρήσεις την εύνοιά τους.

Έτσι ο Κολόμβος ζήτησε να μιλήσει με τον αρχηγό του Αραγουάκ, λέγοντας πως είχε κάποιες πληροφορίες που θα τον ενδιέφεραν πολύ.

Γνωρίζοντας την έκλειψη που έρχεται και το «ματωμένο» φεγγάρι που θα φαινόταν στον ουρανό τους εκείνες τις ημέρες, ο Κολόμβος «πούλησε» παραμύθι στους Αραγουάκ , λέγοντας πως ο Θεός του Χριστιανισμού έχει θυμώσει με την φυλή επειδή δεν βοηθούσαν πλέον τους φιλοξενούμενούς τους. Ο Κολόμβος ανέφερε πως σε τρεις μέρες από τότε, σαν απόδειξη της οργής του, ο θεός του θα εξαφάνιζε το φεγγάρι από τον ουρανό και θα το μετέτρεπε σε κόκκινο, το σύμβολο της οργής του, μετατρέποντας το φαινόμενο σε ένα ψεύτικο παραμύθι για τους ιθαγενείς.

Το φαινόμενος τρεις μέρες μετά έλαβε χώρα και έγινε ορατό στην φυλή των Αραγουάκ, όπως θα γίνει και σήμερα σε εμάς, με αποτέλεσμα ο αρχηγός τους να πειστεί και να φοβηθεί.

Οι ιθαγενείς μάλιστα τρόμαξαν τόσο πολύ (από τον Θεό που εξαφάνισε το φεγγάρι) που πρόσφεραν στο πλήρωμα του Κολόμβου ότι ήθελαν από τρόφιμα.

Η παράσταση του Κολόμβου δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο ίδιος είπε στην φυλή πως θα εμφανιστεί το φεγγάρι μόνο εφόσον οι Αραγουάκ θα συνέχιζαν να δίνουν τροφή και νερό στους εξερευνητές.

Με αυτό τον τρόπο το πλήρωμα του Κολόμβου και ο ίδιος έμεινε ζωντανός μέχρι να έρθει βοήθεια και μετά από αρκετούς μήνες γύρισαν και πάλι στην Ισπανία.

Από αυτό το ταξίδι και μετά ξεκίνησε σύντομα η κατάκτηση των Αμερικανικών αποικιών από τους Ισπανούς.

Επομένως, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ πιθανόν να μην είχε συμβεί αν ο Κολόμβος με τους άνδρες του είχαν πεθάνει σε εκείνο το νησί ή πόσο μάλλον αν ο Κολόμβος δεν είχε χρησιμοποιήσει την φαντασία και τις γνώσεις του για να σώσει το πλήρωμά του και να γυρίσει πίσω στην Ισπανία.

Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια