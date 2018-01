Μοναδικός διαγωνισμός “DRAW THE CAN, YES YOU CAN!”: Ζωγράφισε τα νέα κουτάκια της Fanta και κέρδισε!

Η Ομάδα Marketing Νέων της Fanta επέστρεψε δριμύτερη και αποφασισμένη να βρει τους πιο δημιουργικούς νέους! Από τις 22 Ιανουαρίου έως και τις 11 Φεβρουαρίου, προσκαλεί όλους τους νέους ηλικίας 13 έως 19 ετών να εμπνευστούν από τις αισθήσεις τους και να συμμετάσχουν στον πιο fun και συναρπαστικό online διαγωνισμό, με τίτλο “DRAW THE CAN, YES YOU CAN!”.

Για όσους λοιπόν αναζητούν τη μεγάλη ευκαιρία να «ξεδιπλώσουν» το καλλιτεχνικό τους ταλέντο, ο προορισμός είναι ένας: www.drawthecan.gr. Τα 5 καλύτερα σχέδια που θα αναδειχθούν από τον σούπερ διαγωνισμό, θα «ντύσουν» τα ολοκαίνουργια κουτάκια της Fanta που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά!

Όταν ανοίγεις ένα κουτάκι Fanta και απολαμβάνεις το αγαπημένο σου αναψυκτικό, όλες σου οι αισθήσεις «ξυπνούν» και βιώνεις μια φανταστική εμπειρία! Γι’ αυτό, λοιπόν, η Fanta ετοίμασε την πιο συναρπαστική δράση, και σε καλεί να εμπνευστείς από την ακοή, την όραση, την όσφρηση, την αφή ή τη γεύση, προκειμένου να δημιουργήσεις το δικό σου, μοναδικό σχέδιο!

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα του διαγωνισμού www.drawthecan.gr, να κατεβάσουν το ειδικό Fanta template και να το ζωγραφίσουν με όποιο τρόπο θέλουν εκείνοι, αφήνοντας τη φαντασία και τις αισθήσεις τους ελεύθερες! Στη συνέχεια, αφού αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού, μπορούν να υποβάλλουν τα σχέδιά τους μέσω email. Κάθε σχέδιο είναι μία συμμετοχή και μπορούν να πάρουν μέρος με όσες συμμετοχές επιθυμούν!

Η Ομάδα Marketing Νέων της Fanta θα επιλέξει τα πέντε εκείνα σχέδια που αποτυπώνουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο όλα αυτά που αισθανόμαστε όταν απολαμβάνουμε ένα κουτάκι Fanta, για να ντύσουν τις ολοκαίνουριες συσκευασίες. Επιπλέον, και οι 5 νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας 500€!

Για όλες τις πληροφορίες, τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά για να στείλεις τη συμμετοχή σου, μπες στο www.drawthecan.gr. Πιάσε μολύβι, μαρκαδόρο ή ποντίκι, κι «έφυγες» για τον μεγάλο Fanta Διαγωνισμό!

