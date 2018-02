Κλήρωση Basketball Champions League: Με Νίμπουρκ η ΑΕΚ, κόντρα στην Καρσίγιακα ο ΠΑΟΚ

Έγινε η κλήρωση για τη φάση των «16» του Basketball Champions League.

Πρώτος έμαθε αντίπαλο ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει την Καρσίγιακα, με το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του. Σαφώς δύσκολος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ η τουρκική ομάδα.

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τη Νίμπουρκ, σαφώς ευκολότερη αντίπαλο. Οι Τσέχοι μπορεί να κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στον όμιλό τους, αλλά σίγουρα δεν «τρομάζουν» την «Ένωση».

Ναντέρ – Μπάνβιτ, Όλντενμπουργκ – Λούντβιγκσμπουργκ, Ζιελόνα Γκόρα – Μονακό, Μπαϊρόιτ – Μπεσίκτας, Μούρθια – Τενερίφη, Νεπτούνας – Στρασμπούρ τα άλλα ζευγάρια για τη φάση των «16».

Όσο για τη φάση των «8», η κλήρωση για την οποία έγινε και αυτή σήμερα, θα έχουμε:

Νικητής Ναντέρ – Μπάνβιτ vs νικητής Ζιελόνα Γκόρα – Μονακό

Νικητής ΠΑΟΚ – Καρσίγιακα vs νικητής Μούρθια – Τενερίφη

Νικητής ΑΕΚ – Νίμπουρκ vs νικητής Νεπτούνας – Στρασμπούρ

Νικητής Όλντενμπουργκ – Λούντβιγκσμπουργκ vs νικητής Μπαϊρόιτ – Μπεσίκτας

Με απλά λόγια, ο ΠΑΟΚ έχει σαφώς πιο δύσκολο έργο από την ΑΕΚ, καθώς ακόμα κι αν περάσει στους «8», θα τεθεί αντιμέτωπος με ισπανική ομάδα και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Τενερίφη είναι η κάτοχος του τροπαίου.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ είναι το φαβορί κόντρα στη Νίμπουρκ, ενώ αν καταφέρει να προκριθεί στους «8», θα κληθεί πιθανότατα να αντιμετωπίσει τη Στρασμπούρ, με την οποία ήταν στον ίδιο όμιλο. Στη Γαλλία η «Ένωση» είχε χάσει δύσκολα (80-78), όπως όμως και στο ΟΑΚΑ (87-88).

Οι διπλές αναμετρήσεις για τη φάση των «16» έχουν προγραμματιστεί για τις 6-7/3 με τις ρεβάνς στις 13-14/3. Τα προημιτελικά θα διεξαχθούν 27-28 Μαρτίου και 3-4 Απριλίου.

