«Ιδέ ο Άνθρωπος» του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Μαθητής του Λάκη Πατρασκίδη και του Παναγιώτη Τέτση, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος αποφοίτησε με άριστα από την ΑΣΚΤ το 1992.

Η νέα του δουλειά, με επίκεντρο τον άνθρωπο, μας οδηγεί σε πνευματικούς δρόμους, σε υπόγειες διανοητικές διαδρομές, σε φαντασιακούς χώρους που άπτονται του ασυνείδητου.

Η Ιστορικός Τέχνης – Μουσειολόγος Μαρίνα Κανακάκη σημειώνει στο κείμενο εισαγωγής του καταλόγου της έκθεσης: »

Η Τέχνη αρθρώνει συμβολικές έννοιες με την χροιά μιας εσωτερικής φωνής της οποίας οι αποχρώσεις προϋπάρχουν των περιγραφικών λέξεων. Εκεί τα «εννοώ» ταυτίζονται με χρωματικές αισθήσεις και συνθετικούς παλμούς. Έτσι και η ηχώ του μυστηριώδη ψυχισμού του Κωνσταντίνου Μίχαλου φωλιάζει στις οπτικές φράσεις της συναρπαστικής ζωγραφικής του, προσφέροντας «κουβέντες-ομολογίες» σε προσηλωμένα μάτια.

Αφομοιωμένες εικαστικές περιοχές του «Κάτω Πάνω» και του «Πίσω Μπροστά»… Επιμηκυμένο αισθαντικό περιβάλλον… Σύνορα πουθενά σ’ αυτό τον επεκτατικό παράδοξο εξπρεσιονισμό, χωρίς κραυγαλέα χρώματα αλλά με αινιγματικά μοβ και μαύρα, βαθιά κόκκινα και μπλε. Δυναμικές χειρονομίες, που όμως έχουν χάρη και φινέτσα… Χαλιναγωγημένες εκρηκτικές εικόνες… Αδιάλειπτα, ο Χώρος – Χρόνος του Παραδόξου τροφοδοτεί την Πραγματικότητα με παλλόμενες ποιητικό-μεταφυσικές συχνότητες. Εκεί όπου οι διαστάσεις διογκώνονται και οι αποστάσεις σχετικοποιούνται, πρωτάκουστες προοπτικές σχεδιάζονται με αλλιώτικα σχήματα γεννώντας νέες φόρμες. Παράλληλα μηνύματα «αποκτούν Αλήθεια» όταν μια εικαστική έρευνα ουσιαστικά συνδέεται με την μελέτη της ψυχής.

Όταν απελευθερωμένοι σαν τον Κωνσταντίνο Μίχαλο και μόνοι στις λεωφόρους του πνευματικού ουράνιου τόξου μας, θα ψάχνουμε πια ένα παγκάκι-συμπέρασμα για να συνοψίσουμε το προσωπικό χρωματολόγιό μας, τι αρμονικές ισορροπίες θα έχουμε πετύχει; Ένα είναι σίγουρο. Στον μακρόσυρτο δρόμο του γνώθι σαυτόν, πιο ταπεινοί και σοφοί, θα αντικρίσουμε την εκτυφλωτική ακτινοβολία του κατεξοχήν Παραδόξου: πρέπει να χαθείς εξολοκλήρου για να βρεθείς ξανά.»



who is who

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Σπουδές: 1985-1987 Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με δασκάλους τη Χαρίκλεια Μυταρά και το Γιάννη Αδαμάκο. 1987-1992 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με δασκάλους το Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη και τον Παναγιώτη Τέτση και πτυχιακή με τη Ρένα Παπασπύρου.



Εκθέσεις

1994 ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ομαδική έκθεση τελειόφοιτων της Α.Σ.Κ.Τ

1996 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ομαδική

1996 ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ατομική ( φώς φέρει ο έρως )

1998 Ε.Π.Α.Σ.Κ.Τ. ΑΘΗΝΑ Ομαδική

2000 ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ατομική ( και το σώμα γράφει)

2003 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ Ομαδική

2005 ΧΑΛΚΙΔΑ κόκκινο σπίτι Ομαδική

2014 Gallery TITANIUM Oμαδική με θεμα χρονιά( El Greco)

2014 Gallery TITANIUM Ομαδική

2014 ΥΔΡΑ Ομαδική

2015 Gallery Anderflow Αθήνα ατομική ( ου τόποι)

2015 Gallery Malou-art Aθήνα ομαδική

2016 Αrt Aθήνα Gallery art Prisma (παραβολικά τοπία)

2016 Art Moor House Λονδίνο ομαδική (Mεταμορφώσεις –Beyond Shapes )

2016 Gallery Anderflow Αθήνα ομαδική ( λογοκρισία- censored )

2016 Gallery Malou art Aθήνα ομαδκή ( από το επίπεδο στο αντικείμενο- sabject to plane)

2016 Art. Θεσσαλονίκη Gallery Binyl Κωνσταντινούπολη

2017 Gallery Malou art Αθήνα ομαδική ( η γυναικεία μορφή στην σύγχρονη ελληνική εικαστική τέχνη)

2017 Aqua Gallery Σαντορίνη

2017 Art athina Gallery Art Prisma

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1995-2000 Επιμορφωτής και συνεργάτης της Χ.Μυταρά στο πρόγραμμα <ΜΕΛΙΝΑ>

1997-2002 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ‘’ΜΕΛΙΝΑ’’ – Εκπαίδευση & Πολιτισμός του ΥΠ.ΠΟ. ως επιμορφωτής στον τομέα : η Διδακτική της Τέχνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

2000 Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης (Η πόλη τόπος έκφρασης και δημιουργίας)

2000 Υπό την αιγίδα της «UNESCO» Διεθνές εργαστήριο για την προβολή και προώθηση της τέχνης στην εκπαίδευση , με συμμετοχή των Η.Π.Α – Αθήνα

2005 Πανευρωπαϊκό συνέδριο εικαστικής παιδείας με θέμα την διδακτική της τέχνης στην ανώτατη εκπαίδευση – Τεχνόπολις, Αθήνα

2006 Ένωση Καθ. Καλλιτεχνικών Μαθημάτων .Εισηγητής με θέμα το εργαστήριο θεμέλιο της εικαστικής σκέψης. Θεσσαλονίκη

2006 Ε νωση Καθ. Καλλιτεχνικών Μαθημάτων .Εισηγητής με θέμα Μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας στην εκπαιδευση – Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνα

2008 Συμμετοχή στο Ευρωπαικό πρόγραμμα Alphabet book Η τέχνη μια παγκόσμια γλώσσα

2012 Τ.Ε.Ε.Τ. ( Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ) Φλώρινας . Εισηγητής με θέμα η εικαστική χρήση της ανακύκλωσης στην εκπαίδευση

2014 Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ευβοίας. Εισηγητής με θέμα μικρές και μεγάλες αφηγήσεις – Η αφηγηματική ανάλυση των έργων τέχνης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από το 1995 έως σήμερα είναι βασικός συνεργάτης, υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος και διδάσκει ζωγραφική και σύγχρονες μορφές τέχνης στο Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας.

1993 -1998 Ελληνογερμανικό Σχολείο Hellena Καθηγητής Εικαστικών

1993 Κ.Ε.Κ «Ευβοϊκή Ανάπτυξη» Καθηγητής Εικαστικών σε παιδιά και ενήλικες Α.Μ.Ε.Α.

2007 – 2012 Α.Κ.Τ.Ο. Καθηγητής στον τομέα διακοσμητικές εφαρμογές

2014 έως σήμερα διδάσκει Ιστορία Τέχνης και εικαστικά στο Art and psychology center Αθήνα σε μεταπτυχιακά προγράμματα Εικαστικών ψυχοθεραπευτών

Έχει οργανώσει διευθύνει και διδάξει σε καλλιτεχνικά εργαστήρια επί σειρά ετών, με πιο σημαντικό το εργαστήρι της Καρύστου και του Βόλου.

Έχει δημοσιεύσει μεθοδολογίες διδακτικής της τέχνης στις εκδόσεις Εικαστική Παιδεία Σεπτέμβρης 2005 εισαγωγή στην προοπτική. Σεπτέμβρης 2006 αφιέρωμα στον Keith Haring 2007 ανάγλυφες και ολόγλυφες συνθέσεις. Καθώς και σε άλλα έντυπα τέχνης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ:

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΡ/ΠΕΜ/ΠΑΡ 10.30–15.00 & 18.00-21.00

ΤΕΤ/ΣΑΒ 10.30-15.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Γκαλερί Art Πρίσμα

Κουντουριώτου 187

18535 Πειραιάς

τηλ 2104296790

www.galleryartprisma.gr

