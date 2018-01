Γιώργος Πετρίδης «Μου αρέσει μια τρέλα μέσα στην αρμονία»

Συνέντευξη στη Ζέτα Τζιώτη

Πριν λίγες μέρες στη Zoumboulakis Gallery έγινε η παρουσίαση του λευκώματος του interior designer Γιώργου Πετρίδη με τίτλο «George Petrides-Interiors, Essence Μéditerranéenne» υπό την επιμέλεια της συμβούλου τέχνης Λείας Έλληνα Τορναρίτη.

Το λεύκωμα παρουσιάζει το έργο του Γιώργου Πετρίδη, διεθνώς φημισμένου Κυπρίου interior designer, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και συνεντεύξεις σημαντικών ανθρώπων της πολιτικής, της τέχνης και της διακόσμησης, όπως του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, του συλλέκτη και επιχειρηματία Δάκη Ιωάννου, της γκαλερίστα Πέγκυς Ζουμπουλάκη, και πολλών άλλων.

Δουλειά εικοσιπενταετίας

Ο Γιώργος Πετρίδης και η Λεία Τορναρίτη στο λεύκωμα αυτό επέλεξαν να παρουσιάσουν αντιπροσωπευτικές δουλειές του διακοσμητή της τελευταίας εικοσιπενταετίας σε κατοικίες σε Ελλάδα και Κύπρο, που έχουν κατασκευαστεί και διακοσμηθεί με στυλ μεσογειακό.

Ο designer εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο έχει δουλέψει στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Την ημέρα της παρουσίασης συναντήσαμε την επιμελήτρια του λευκώματος και τον ίδιο και μας μίλησαν για την ιδέα της έκδοσής του και των δημιουργιών που επέλεξαν να συμπεριλάβουν σε αυτό.

– Μιλήστε μας για το ξεκίνημα της καριέρας σας.

Δούλεψα αρκετά χρόνια στο Λονδίνο και στη συνέχεια επέστρεψα στην Κύπρο, ενώ μου είχαν ήδη αναθέσει σαν πρώτη δουλειά ένα ξενοδοχείο. Αυτό ήταν μεγάλη τύχη και τιμή για μένα γιατί ήμουν πολύ νέος και μου εμπιστεύτηκαν κάτι τόσο σπουδαίο.

Η πρώτη μου δουλειά ήταν ένα ξενοδοχείο στην Αμμόχωστο, που όπως αντιλαμβάνεστε τώρα δεν λειτουργεί, του κυρίου Κουννά. Αμέσως μετά έκανα ένα άλλο που βομβαρδίστηκε στην εισβολή και λεγόταν Salamis Tower και κάποια άλλα των Πιερίδη – Στεφάνου, του Δάκη Ιωάννου και άλλων γνωστών επιχειρηματιών.

Έχω κάνει τουλάχιστον 20 ξενοδοχεία στην καριέρα μου. Μετά την εισβολή αναγκάστηκα να πάω στο Λονδίνο έχοντας μοναδικό περιουσιακό στοιχείο τα ρούχα που φορούσα και το αυτοκίνητό μου.

– Στο Λονδίνο ήταν εύκολη η επαγγελματική σας δραστηριότητα;

Στο Λονδίνο ξεκίνησα από την αρχή, εγκαταστάθηκα και εργάστηκα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή μού προτάθηκε μια δουλειά στην Αθήνα. Ήρθα γι’ αυτήν αλλά η μία πρόταση διαδεχόταν την άλλη και έτσι αποφάσισα να ανοίξω γραφείο στην Αθήνα και από εδώ να δραστηριοποιούμαι παγκοσμίως.

– Θυμάστε κάποιες χαρακτηριστικές δουλειές που αναλάβατε στις χώρες που μας αναφέρατε;

Θυμάμαι στη Νέα Υόρκη, μου ανέθεσαν να διακοσμήσω ένα σπίτι σχεδόν 3.000 τ.μ., κάτι λιγότερο από το White House στην Washington. Το σπίτι βρισκόταν στο New Jersey και ο ιδιοκτήτης ήταν ελληνικής καταγωγής.

Σε αυτό το 1985 χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά θέρμανση κάτω από τα κεραμίδια για να μην παγώνει το σπίτι και να λειώνει το χιόνι. Την ίδια μέθοδο χρησιμοποιήσαμε και στην είσοδο, στον χώρο όπου έμπαιναν τα αυτοκίνητα. Την ίδια εποχή κατασκευάζαμε και στο Ριάντ το σπίτι ενός πρίγκιπα με εντελώς διαφορετικό concept. Εκεί μου έκανε εντύπωση ο τρόπος ζωής τους, δηλαδή ότι υπήρχαν διαφορετικοί χώροι για τις γυναίκες και διαφορετικοί για τους άνδρες. Πιο συγκεκριμένα, στα σπίτια υπήρχαν δύο είσοδοι, δύο σαλόνια.

Οι γυναίκες έμπαιναν από τη μία, οι άνδρες από την άλλη. Στις συγκεντρώσεις και στα πάρτι δεν διασκέδαζαν μαζί, αλλά χωριστά. Οι γυναίκες ντύνονταν για να θαυμάσει η μια το φουστάνι της άλλης. Στο σπίτι που διακόσμησα η σύζυγος δεν είχε λόγο, ούτε άποψη. Αυτή η οικογένεια ζούσε και στη Ν.Υ. και είχα υποθέσει ότι θα επιτρεπόταν στη σύζυγο να εκφραστεί, αλλά όχι. Δούλεψα με τον πρίγκιπα σεβόμενος το γούστο και τις ανάγκες του, όπως κάνω με όλους τους πελάτες μου. Εν κατακλείδι, στο Ριαντ τα πλούσια σπίτια είναι σαν δύο χωριστά σπίτια «κολλημένα».

– Ποιο στυλ προτιμάτε;

Ο διακοσμητής πρέπει πάντα να σέβεται το γούστο και τις ανάγκες του ιδιοκτήτη. Δεν μου αρέσει το «στημένο» στυλ και προτιμώ το mix and match style, ισορροπία με ανισορροπίες. To κλειδί στη διακόσμηση είναι να δημιουργείται ισορροπία και αρμονία μέσα στο περιβάλλον.

Διαλέγουμε ποια τάση θέλουμε να κυριαρχεί και προσθέτουμε μια πινελιά. Στα μοντέρνα σπίτια η κλασική πινελιά δίνει χρώμα! Μπαίνεις σε έναν χώρο και βλέπεις ένα ωραίο, αρμονικό σύνολο και πέφτει το μάτι σου σ’ ένα αντικείμενο, σ’ ένα έπιπλο διαφορετικού στυλ. Μου αρέσει μια τρέλα μέσα στην αρμονία. Σαν τις άριες της Μαρίας Κάλλας, που ξεκινάει ήρεμα και φτάνει σ’ ένα εκπληκτικό crescendo. Μη σας κάνει εντύπωση, αλλά έτσι πρέπει να είναι και η δουλειά ενός καλού διακοσμητή.

Πρέπει να ακολουθεί το moto «ready, steady… go!» Στη διακόσμηση αυτό μεταφράζεται σε εξονυχιστική μελέτη των αναγκών, του χώρου και των δυνατοτήτων του. Στη συνέχεια δουλειά, σχέδια, τοποθέτηση και στο τέλος το «go» μπορεί είναι ένας πολυέλαιος, ένα αντικείμενο, μια καρέκλα.

– Με ποιους γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες έχετε συνεργαστεί;

Αρκετούς. Στο βιβλίο αναφέρω κάποιους και παραθέτω φωτογραφικό υλικό.

Αναφέρω την Αλίκη Βουγιουκλάκη που είχα διακοσμήσει δύο φορές το σπίτι της οδού Στησιχόρου και είχαμε γίνει και πολύ στενοί φίλοι. Θυμάμαι, το 1996, λίγο πριν φύγει, ήμουν σε κάποιο εστιατόριο και στο διπλανό τραπέζι καθόταν ο σύντροφός της. Και ξαφνικά τον βλέπω να πλησιάζει προς το μέρος μου και να μου δίνει το κινητό του τηλέφωνο. «Αγαπούλα μου…», έτσι με προσφωνούσε, «έλα να με δεις». Δεν της αρνιόμουν ποτέ γιατί ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος και την αγαπούσα. Πραγματική φίλη! Αμέσως κατάλαβα ότι ήταν στενοχωρημένη. Την σκέφτομαι με εκτίμηση, θαυμασμό και απεριόριστη αγάπη!

Μια άλλη αγάπη μου ήταν η Μελίνα Μερκούρη! Ήταν καταπληκτικός και χαρισματικός άνθρωπος! Άνθρωπος διορατικός, που δεν αγαπούσε τις κολακείες. Έχω δουλέψει επίσης με την Τζένη Καρέζη και τη Ζωή Λάσκαρη.

– Αυτό είναι το πρώτο σας βιβλίο;

Είναι το πρώτο μου βιβλίο και είμαι χαρούμενος που επέμενε η κυρία Λεία Τορναρίτη να το εκδώσουμε. Το δουλέψαμε με ζήλο πάνω από δύο χρόνια και ιδού το αποτέλεσμα!

– Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι πρέπει να έχει ένας καλός designer;

Θα σας διηγηθώ μια ιστορία που την βρίσκω χαριτωμένη και θα ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτήν. Όταν πρωτομετακόμισα στην Αθήνα, έμενα σε ένα διαμέρισμα που στον επάνω όροφο έμενε ένας φίλος που εργαζόταν σε χώρο που είχε σχέση με την τέχνη.

Ένα απόγευμα μου χτυπάει την πόρτα συνοδευόμενος από έναν φιλοξενούμενό του από ένα μέρος της Βορείου Ελλάδας, δεν θυμάμαι από πού. Τους υποδέχτηκα, και καθώς μιλούσαμε αρκετή ώρα για την τέχνη και την εσωτερική διακόσμηση με ρωτάει ο φιλοξενούμενος «Εσείς τι επαγγέλλεστε;» «Διακοσμητής» του απαντώ με απορία, γιατί μου έκανε εντύπωση που δεν είχε καταλάβει μετά από τόση ώρα συζήτηση. «Ερασιτέχνης, βέβαια», μου απάντησε, «γιατί είναι λίγο αλαλούμ εδώ μέσα!» Αυτό το θεωρώ επιτυχία!

«Αναδρομή σε ένα ανεξάντλητο ταλέντο»

Η Λεία Έλληνα Τορναρίτη δεν χρειάζεται συστάσεις. Σύζυγος του Νίκου Τορναρίτη, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ Κύπρου και διεθνώς καταξιωμένη γκαλερίστα, επιμελήθηκε το συλλεκτικό coffee table book «George Petrides Interiors» και μας ανέφερε τα ακόλουθα μεταξύ άλλων:

«… ήθελα πολύ να γνωρίσω τον Γιώργο, κι όταν έτυχε να δω δουλειά του σε σπίτια φίλων, διαφορετικού στυλ, με μια αύρα θετική και ένα γούστο τόσο εκλεπτυσμένο, εκτίμησα τον σεβασμό που έδειχνε στους ιδιοκτήτες, στη δημιουργία του χώρου τους, το ότι επενέβαινε μόνο στον βαθμό που ήταν αναγκαίο για να τους βοηθήσει στην πραγματοποίηση του ονείρου τους, συμβουλεύοντας και όχι επιβάλλοντας.

Γνωριστήκαμε στο σπίτι μιας κοινής μας φίλης στην Αθήνα και του ζήτησα να μου διακοσμήσει το διαμέρισμά μου στην Κύπρο, και έτσι ξεκίνησε μια φιλία που κρατάει αρκετά χρόνια… ίσως γιατί η σχέση μας βασίζεται πάνω απ’ όλα στον θαυμασμό που τρέφω για το ανήσυχο, δημιουργικό και νεανικό του πνεύμα, αλλά τελικά κυρίως για τον άψογο χαρακτήρα του».

Ρωτήσαμε την κυρία Τορναρίτη πώς αποφάσισε να επιμεληθεί την έκδοση αυτού του βιβλίου:

«Ήθελα πολύ να γίνει αυτό το βιβλίο, γιατί το ότι είναι Κύπριος, και μάλιστα από την πόλη μου, την Αμμόχωστο, με κάνει υπερήφανη. Η αναδρομή στο ανεξάντλητο ταλέντο του γίνεται με αυτόν τον τρόπο πραγματικότητα. Ακριβώς όπως του αξίζει».

WHO IS WHO

Ο Γιώργος Πετρίδης γεννήθηκε στην Αμμόχωστο από Κύπριο πατέρα και μητέρα Ελληνίδα. Σπούδασε Interior Design στο Λονδίνο, και αμέσως μετά τις σπουδές του παρέμεινε και εργάστηκε στο κατάστημα Heals για δύο χρόνια.

Εκεί έδωσε και την πρώτη του συνέντευξη, στο περιοδικό «TIME AND TIDE», για το σπίτι του δημάρχου του Ουέστμινστερ. Μετά την εφτάχρονη παραμονή του στο πολυπολιτισμικό Λονδίνο επέστρεψε στην Κύπρο για να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Παρά το ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στη βρετανική πρωτεύουσα, οι σοβαρές επαγγελματικές προτάσεις –για ξενοδοχεία, καταστήματα και κατοικίες– που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας τον ώθησαν να παραμείνει στην Αμμόχωστο.

Με την πάροδο του χρόνου οι προτάσεις πολλαπλασιάζονταν, με αποτέλεσμα η επιστροφή του στο Λονδίνο ολοένα να αναβάλλεται, μέχρι που η τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο και η κατάληψη της Αμμοχώστου τον ανάγκασαν να φύγει για το Λονδίνο, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια.

Ξεκινώντας πάλι από το μηδέν, έκανε μια καινούργια αρχή με μεγάλη επιτυχία. Παρά τον διακαή του πόθο να μείνει μόνιμα εκεί, μια σημαντική επαγγελματική πρόταση τον έφερε στην Αθήνα, όπου για τρίτη φορά έκανε ένα νέο ξεκίνημα. Με τη διακόσμηση της Γκαλερί Πιερίδη η καριέρα του απογειώθηκε. Από εκεί κι έπειτα επιμελήθηκε με ιδιαίτερο στυλ και μεράκι επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες σε Ευρώπη, Αμερική και Μέση Ανατολή. Έχοντας ως βάση την Αθήνα, συνεχίζει να καταθέτει νέες ιδέες και προτάσεις στον χώρο της διακόσμησης.

