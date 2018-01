Αποκάλυψη 36 χρόνια μετά: Το Ισραήλ σχεδίαζε να καταρρίψει αεροπλάνο που μετέφερε τον Αραφάτ

Την κατάρριψη εμπορικού αεροσκάφους που θα ήταν σίγουρο ότι μετέφερε τον Γιάσερ Αραφάτ φέρεται να είχε διατάξει ο Αριέλ Σαρόν, την εποχή που ήταν υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Ρόνεν Μπέργκμαν στο βιβλίο του “Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations” .

Ο Μπέργκμαν λέει ότι στο διάστημα Νοεμβρίου 1982 -Ιανουαρίου 1983 ο Σαρόν είχε διατάξει να είναι σε ετοιμότητα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία απογειώθηκαν μάλιστα τουλάχιστον πέντε φορές με στόχο να καταρρίψουν επιβατικά αεροσκάφη, στα οποία ενδεχομένως να επέβαινε ο Αραφάτ.

O Αριέλ Σαρόν με Ισραηλινούς στρατιώτες στο αεροδρόμιο της Βηρυτού τον Αύγουστο του 1982 (Φωτογραφία: ΑΡ)

«Η πολεμική αεροπορία είχε εκπονήσει ένα λεπτομερές σχέδιο. Βρήκαν ένα σημείο στον εναέριο χώρο της Μεσογείου, απ’ όπου διέρχονταν επιβατικά αεροσκάφη, αλλά δεν υπήρχε διαρκής σάρωση από ραντάρ κι όπου η θάλασσα από κάτω είχε βάθος 4.8 χλμ, ώστε να είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη μια επιχείρηση διάσωσης», γράφει σε άρθρο-περίληψη του βιβλίου του στους New York Times.

Αναφέρει ακόμη λεπτομερώς πώς συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για την δολοφονία του Αραφάτ με την κωδική ονομασία “ Operation Salt Fish” και αργότερα “ Operation Salt Fish”.

«Όταν η Μοσάντ ανέφερε ότι ο Αραφάτ πετούσε με επιβατικά αεροσκάφη κι ότι συχνά [η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης] αγόραζε ολόκληρη την Α΄Θέση ή τη business class για τον ίδιο και τους συνεργάτες του, ο Σαρόν αποφάσισε ότι αυτές οι πτήσεις ήταν νόμιμοι στόχοι», λέει ο Μπέργκμαν προσθέτοντας ότι τουλάχιστον τρεις αξιωματικοί που ήταν παρόντες στη συνάντηση, του είπαν ότι οι στόχοι ήταν επιβατικά αεροπλάνα, αν και ο τότε βοηθός του υπουργού Άμυνας, Οντέντ Σαμίρ, επέμεινε ότι επρόκειτο για ιδιωτικά αεροσκάφη.

Το σχέδιο της δολοφονίας δεν υλοποιήθηκε ποτέ καθώς ανώτεροι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας εμπόδισαν την επιχείρηση αρνούμενοι να υπακούσουν σε εντολές που θεωρούσαν παράνομες, όπως αναφέρει ο Μπέργκμαν. Ένας εξ’ αυτών, ο πρώην ταξίαρχος Άμος Γκιλμπόα, του είπε ότι προειδοποίησε τον τότε γενικό επιτελάρχη Ραφαέλ Εϊτάν, ότι η αποστολή «θα μπορούσε να καταστρέψει διεθνώς τη χώρα αν γινόταν γνωστό ότι καταρρίψαμε ένα επιβατικό αεροπλάνο». Ενώ και ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας, Αβιεμ Σελα φέρεται να ξεκαθάρισε στον Εϊτάν: «Δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα γίνει. Κατανοώ ότι ο υπουργός Άμυνας είναι κυρίαρχος εδώ πέρα. Κανείς δεν τολμά να του ορθώσει ανάστημα, ως εκ τούτου θα το καταστήσουμε ανέφικτο τεχνικά».

Ο Γιάσερ Αραφάτ επιθεωρεί τις καταστροφές από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή του Αραβικού Πανεπιστημίου στη δυτική Βηρυτό τον Αύγουστο του 1982 (Φωτογραφία: ΑΡ/αρχείο)

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά την παρ’ ολίγον κατάρριψη από ισραηλινά F-15 τον Οκτώβριο του 1982 ενός μεταγωγικού αεροσκάφους που πίστευαν ότι μετέφερε τον Αραφάτ από την Αθήνα στο Κάιρο. Το σχέδιο ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή όταν η Μοσάντ διεπίστωσε ότι στο αεροπλάνο επέβαινε ο νεότερος αδελφός του Αραφάτ.

Στο ίδιο μεταγωγικό επέβαιναν και 30 παιδιά που είχαν τραυματιστεί στη σφαγή της Σάμπρα και Σατίλα στη Βηρυτό στη διάρκεια του εμφυλίου στο Λίβανο, όταν Λιβανέζοι Χριστιανοί Φαλαγγίτες, υπό την ανοχή του ισραηλινού στρατού, επιδόθηκαν σε θηριωδίες κατακρεουργώντας αμάχους στα δύο προσφυγικά στρατόπεδα των Παλαιστίνιων προσφύγων. Έρευνα που διενήργησαν αργότερα οι ισραηλινές Αρχές αποκάλυψε ότι ο Σαρόν ευθυνόταν άμεσα για το μακελειό κι αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Ο Μπέργκμαν λέει ότι εκπονήθηκαν κι άλλα σχέδια εξόντωσης του Αραφάτ. Ένα απ’ αυτά προέβλεπε ότι θα γινόταν προσπάθεια μετατροπής ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου σε δολοφόνο και άντλησε την έμπνευσή του από την ταινία «Κάτω από έναν Άλλον Ήλιο» του 1962, όπου ένας Αμερικανός στρατιώτης υποβάλλεται σε πλύση εγκεφάλου από κομμουνιστές. Σε μια άλλη περίπτωση πράκτορες ακολούθησαν τον Ισραηλινό δημοσιογράφο και ακτιβιστή Uri Avnery όταν πήγε στο Λίβανο για συνέντευξη με τον Αραφάτ, με στόχο να δολοφονήσουν τον Παλαιστίνιο ηγέτη. Οι εντολές που είχαν λάβει οι πράκτορες, λέει ο Μπέργκμαν, ήταν να προχωρήσουν κανονικά το σχέδιο, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι θα χάνονταν λίγες ζωές Ισραηλινών.

Ο Αραφάτ, ωστόσο, από διαίσθηση ακολούθησε άλλη διαδρομή κι έτσι οι επίδοξοι δολοφόνοι του έχασαν τα ίχνη του…

